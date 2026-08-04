विवि-कॉलेजों के 22078 शिक्षकों का फंसा कैशलेस चिकित्सा कार्ड
- ईकेवाईसी न हो पाने से नहीं बन पा रहे कैशलेस कार्ड - 42017
लखनऊ, प्रमुख संवाददाताविश्वविद्यालय-डिग्री कॉलेजों में 22078 शिक्षकों का कैशलेस चिकित्सा कार्ड नहीं बन पा रहा है। ईकेवाईसी न हो पाने के कारण शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड नहीं बन पाए हैं। ऐसे में अब सभी विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज प्रशासन को पत्र भेजकर जल्द से जल्द लंबित प्रक्रिया पूरी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों 42017 शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनाए जाने हैं। शासन व स्टेट एजेंसी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीस) की ओर से उच्च शिक्षा विभाग को आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। जिसमें कुल 42017 शिक्षकों में से 19339 शिक्षकों की ही ईकेवाईसी पूर्ण हो सकी है।
अभी तक 22078 शिक्षकों की ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह विश्वविद्यालय, सरकारी व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व उनके आश्रितों की जल्द से जल्द ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। जिससे उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। फिलहाल अब शिक्षकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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