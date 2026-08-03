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Rishikesh News: नीलकंठ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: नीलकंठ धाम में श्रावण मास के पहले सोमवार पर दो लाख से अधिक कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

Rishikesh News: नीलकंठ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

Rishikesh News: नीलकंठ धाम में श्रावण मास के पहले सोमवार पर दो लाख से अधिक कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ब्रह्ममुहूर्त से ही नीलकंठ महादेव मंदिर में शिवभक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने अलग-अलग कतारों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

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सुरक्षा व्यवस्था

भोलेभक्तों की भारी भीड़ से पैदल और मोटर मार्ग दिनभर पूरी तरह पैक रहे। नीलकंठ मेला क्षेत्र में हर ओर 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष गूंजते रहे। दिनभर कांवड़ियों का नीलकंठ धाम पहुंचने और लौटने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वन्यजीव बाहुल्य पैदल मार्ग पर वन विभाग के कर्मी भी लगातार गश्त करते रहे।

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कांवड़ यात्रा की जानकारी

एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक आठ लाख से अधिक शिवभक्त नीलकंठ धाम पहुंच चुके हैं। केवल सोमवार को ही दो लाख से अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। स्वर्गाश्रम और आसपास के गंगाघाटों पर कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रतिदिन जोन और सेक्टर प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

नीलकंठ धाम में कितने कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया?
दो लाख से अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया।
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