भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले नए मामले घटे हैं। 4 लाख से पार जा चुके मामले अब 3 लाख से नीचे आ गए हैं। हालांकि, इसके पीछे कई लोग कम टेस्टिंग किए जाने को भी वजह बता रहे हैं। गुरुवार को देशभर में कोरोना के 2 लाख 76 हजार 70 नए मामले दर्ज किए गए हैं लेकिन ये आंकड़े अब तक की गई सबसे ज्यादा टेस्टिंग के बाद के हैं। बीते 24 घंटों में भारत में 20 लाख 55 हजार 10 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन यानी आईसीएमआर के मुताबिक, देशभर में अब तक कोरोना के कुल 32 करोड़ 23 लाख 56 हजार 187 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 20 लाख 55 हजार 10 सैंपल सिर्फ कल टेस्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 3 लाख 69 हजार 77 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, तो वहीं 3 हजार 874 मरीजों की जान भी गई है।

अभी तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 2 करोड़ 57 लाख 72 हजार 400 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 करोड़ 23 लाख 55 हजार 440 लोग ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना की वजह से कुल 2 लाख 87 हजार 122 लोग दम तोड़ चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 31 लाख 29 हजार 878 ऐक्टिव केस हैं।

वहीं, इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 20 लाख 8 हजार 296 नमूनों की जांच की गई थी।

32,23,56,187 samples tested for #COVID19 up to 19th May 2021. Of these, 20,55,010 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/AmWDa7SdSL