बीएड में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने बदला विकल्प

मुजफ्फरपुर में दो वर्षीय बीएड नामांकन में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने कॉलेज का चयन बदला है। पहले तीन राउंड में नामांकन नहीं मिलने के कारण कई अभ्यर्थी नए विकल्प का चयन कर रहे हैं। हालांकि, कम अंकों वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन में कठिनाई रहेगी। महिलाओं का नामांकन पुरुषों से लगभग दोगुना है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। दो वर्षीय बीएड नामांकन में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प बदला है। दाखिले के चौथे राउंड से पहले पोर्टल खोला गया था। विकल्प बदलने वालों में ज्यादातर ऐस अभ्यर्थी हैं, जिन्हें तीन राउंड की चयन सूची में दिए गए विकल्प में एक में भी नामांकन का मौका नहीं मिला।

कॉलेज बदलने और काउंसिलिंग कॉलेज बदलने और काउंसिलिंग में चूके अभ्यर्थियों को भी एडिट का मौका मिला था। 10 विकल्पों में मौका नहीं मिलने पर खाली सीट वाले कॉलेजों का चयन किया गया। राज्य नोडल अधिकारी प्रो. संजय कुमार ने बताया कि तीन मेरिट सूची पर नामांकन के बाद लगभग सात हजार सीटें खाली हैं। जिन कॉलेजों में सीटें खाली रह गईं, उनकी सूची जारी कर दी गई थी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों ने अपना विकल्प बदला है। हालांकि, विकल्प बदलने के बाद भी आधे से कम अभ्यर्थियों का ही नामांकन हो पाएगा।

90 से कम अंक वाले नहीं ले पाएंगे नामांकन कॉलेजों का विकल्प बदलने के बाद भी 13 हजार से अधिक अभ्यर्थी बीएड में नामांकन से वंचित रह जाएंगे। पहले चरण में सही से कॉलेज का विकल्प नहीं देने के कारण दर्जनों अभ्यर्थियों का अंक अधिक रहने पर भी नामांकन नहीं हो पाया है। अधिकारियों के अनुसार चौथी मेरिट लिस्ट में भी कटऑफ अधिक जाएगा। ऐसे में 90 से कम अंक वाले को नामांकन का मौका किसी भी कॉलेज में नहीं मिल पाएगा। जिन कॉलेजों में अभी भी सीटें खाली हैं, उनमें अधिकांश यूपी बॉर्डर वाले कॉलेज हैं। हालांकि, शहरी क्षेत्र के भी कई कॉलेजों में 20-30 फीसदी तक सीटें खाली रह गई हैं। अभ्यर्थियों का कहना कि इन कॉलेजों में फीस अधिक रखा गया है।

नामांकन में भी बाजी मार ले गईं महिला अभ्यर्थी बीएड में पुरुषों की अपेक्षा लगभग दोगुनी संख्या में महिलाओं का नामांकन हुआ है। बीएड में तीन राउंड के बाद 19,349 लड़कियों का नामांकन हुआ है। अबतक पुरुषों के नामांकन का आंकड़ा लगभग 10 हजार है। रिजल्ट में भी लड़कियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत अधिक था। बीएड राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा में 1,10,900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। कुल परीक्षार्थियों में से 62 फीसदी से अधिक महिला उम्मीदवार थीं। परीक्षा में कुल 70,622 महिलाएं बैठी थीं, जिनमें से 69,317 ने सफलता पायी थी।