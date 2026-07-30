जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का जत्था रवाना
जम्मू में अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 1,700 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। अब तक 4.40 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए हैं। इस साल यात्रा के लिए कुल 1,32,150 श्रद्धालु जम्मू से निकले हैं, जिसमें यह जत्था सबसे छोटा है।
जम्मू, एजेंसी। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए1,700 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था गुरुवार तड़के कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच जम्मू आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार, अब तक 4.40 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं। 23वें जत्थे में 1,406 पुरुष और 389 महिलाएं सहित कुल 1,795 श्रद्धालु शामिल हैं। यह जत्था 82 वाहनों से तड़के करीब 2.50 बजे भगवती नगर आधार शिविर से बालटाल के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से प्रस्थान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 1,32,150 हो गई है।
यात्रा के लिए इस वर्ष रवाना हुआ यह अब तक का सबसे छोटा जत्था है। इससे पहले बुधवार को 2,051, मंगलवार को 3,029 और सोमवार को 3,800 श्रद्धालु जम्मू से अमरनाथ गुफा मंदिर रवाना हुए थे।
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