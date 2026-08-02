15 लाख पार्थिव शिवलिंगों का हुआ अभिषेक

ललितपुर। श्री सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम पर सवा पांच करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण व श्रीरुद्रमहायज्ञ आयोजन में रविवार को श्रद्धालुओं ने 15 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनका पूजन किया। प्रात:कालीन बेला में श्रीरूद्रमहायज्ञ में पीठ पूजन प्रधान यजमान हरिशंकर साहू सहित अन्य यजमानों ने किया। अपराह्न में पार्थिव शिवलिंग का पूजन व महारुद्धाभिषेक तहसीलदार सदर ने किया किया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को कथा सुनाते हुए चंडीपीठाधीश्वर चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज ने कहाकि भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरम्पार हैं। भगवान शिव के महामृत्युजंय मंत्र के जप से मनुष्य के हर संकट का नाश होता हैं। इसके प्रत्येक अक्षर में भगवान भोलेनाथ का वास हैं।

मंत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहाकि हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जिनके तीन नेत्र है जो प्रत्येक श्वास में हैं, जीवन में शक्ति का संचार करते है, जो सम्पूर्ण जगत का पालन-पोषण अपनी शक्ति से कर करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दे, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस आराधना के पश्चात् व्यक्ति जन्म-मृत्यु के बन्धनो से सदा के लिए मुक्त हो जाता हैं तथा आपके चरणों की अमृतधारा का पान करते हुए भवसागर से पार होता हैं। इसलिए व्यक्ति को भोलेनाथ के महामृत्युजंय महामंत्र का जाप करना चाहिए। उन्होंने कहाकि भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वह स्वभाव से बेहद भोले हैं। वह रूद्र देवता के रूप मे जाने जाते हैं, जो अगर एक बार गुस्सा हो जाएं तो प्रलय आ जाता है। लेकिन, यह शंकर जी का ही रूप है जो मात्र जल और बेलपत्र से प्रसन्न होकर भक्त की सभी तरह की मनोकामनायें पूर्ण करते हैं। इसलिए ब्रह्मांड के सभी जीव भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तत्पश्चात महाआरती व प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।