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सीटीई में एमएड के टॉपर्स सम्मानित, राकेश बने गोल्ड मेडलिस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर के टीएमबीयू के एमएड सत्र 2023-25 परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों को सीटीई में सम्मानित किया गया। राकेश कुमार को गोल्ड मेडल मिला, जबकि प्रभाष कुमार और गौरव कुमार ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। प्राचार्य ने इसे शिक्षा जगत की उपलब्धि बताया।

सीटीई में एमएड के टॉपर्स सम्मानित, राकेश बने गोल्ड मेडलिस्ट

भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू के एमएड सत्र 2023-25 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (सीटीई), भागलपुर में सम्मानित किया गया। समारोह में प्रथम स्थान व गोल्ड मेडल हासिल करने वाले राकेश कुमार, द्वितीय स्थान प्राप्त प्रभाष कुमार एवं तृतीय स्थान प्राप्त गौरव कुमार को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।​महाविद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे शिक्षा जगत के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर सीनियर व्याख्याता व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पप्पू हरिजन, आलोक कुमार, संदीप कुमार सिंह, कुमार आनंद, प्रदीप कुमार और मनीष कुमार सेन उपस्थित थे।

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सम्मानित छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को दिया।

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