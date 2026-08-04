डॉन बॉस्को विद्यालय में ओलिंपियाड विजेताओं को प्राचार्य ने किया सम्मानित
दुमका में, एनईएलसी डॉन बॉस्को स्कूल के प्रतिभागियों को हिन्दुस्तान ओलिंपियाड द्वारा चेक प्रदान किए गए। प्राचार्य ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और कहा कि यह प्रतियोगिताएँ राष्ट्रीय मंच के लिए महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न प्रतिभागियों को चेक दिए गए, जिसमें सैमसन हेंब्रम और रमन कुमार शामिल हैं।
दुमका, प्रतिनिधि। ओलंपियाड में एनईएलसी डॉन बॉस्को स्कूल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आज हिन्दुस्तान ओलिंपियाड की तरफ से चेक प्रदान किया गया। जिनमें सैमसन हेंब्रम को 3100 रमन कुमार को 3100 पिंकी मुर्मू को 31 00 प्रियांशु कुमार को 3100 प्रियम दत्ता को 31 00 ऋषभ शर्मा को 2100 वैभव आनंद को 2100 शौर्य शिवांश एवं साधन कुमार को 1100 एवं अन्य प्रतिभागियों को भी चेक प्रदान किया गया। विद्यालय प्राचार्य नेली एस टुडू ने बच्चों को अपने कर कमल से चेक प्रदान किया तथा ओलंपियाड की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह बच्चों की प्रतिभा को निखारता है एवं अपनी छमता को पहचान राष्ट्रीय पटल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक उत्तम मंच प्रदान करता हैं।
इस कार्यक्रम में उप प्राचार्य बरुन कुमार, एचआर आनंद वत्स ,ओलंपियाड इंचार्ज बास्किनाथ झा सभी वर्ग के शिक्षक, शिक्षिका एवं सभी विद्यालय कर्मी मौजूद थे ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें