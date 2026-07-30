नेशनल एथलेटिक्स मीट के लिए हुआ एथलीट आदित्य का चयन

हाथरस: सेकसरिया सुशीला देवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय के कक्षा 11 (ह्यूमैनिटीज) के छात्र आदित्य पाठक ने अंडर-17 हाई जंप स्पर्धा में 1.70 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रिपल जंप स्पर्धा में 11.50 मीटर के प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक भी अर्जित किया। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आदित्य का चयन सीबीएसई नेशनल एथलेटिक्स मीट के लिए हुआ है, जिसका आयोजन पटियाला (पंजाब) में किया जाएगा। इसी प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र प्रेम शर्मा ने 200 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवाँ स्थान प्राप्त किया।

दोनों विद्यार्थियों की इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने विद्यालय, जनपद एवं अभिभावकों को गौरवान्वित किया तथा खेलों के क्षेत्र में विद्यालय की उत्कृष्ट परंपरा को और सुदृढ़ किया। प्रधानाचार्या बबीता सेठ ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आदित्य और प्रेम ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह सिद्ध कर दिया है कि लगन, अनुशासन और निरंतर प्रयास सफलता की कुंजी हैं। उनकी उपलब्धि समस्त विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दोनों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं जनपद का नाम नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगे। डायरेक्टर दिनेश सेकसरिया एवं सचिव गौरांग सेकसरिया ने दोनों खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा दित्य और प्रेम की यह उपलब्धि विद्यालय परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। हमें विश्वास है कि दोनों विद्यार्थी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय, जनपद एवं देश का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करते हैं। विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन शिक्षक आशीष मोहम्मद एवं निशा शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए उन्हें इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।