खेलो इंडिया एथलेटिक्स केंद्र की छात्रा बनीं बेस्ट एथलीट
वाराणसी में खेलो इंडिया एथलेटिक्स केंद्र के खिलाड़ियों ने बलिया में हुई सीबीएसई क्लस्टर-5 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अनन्या पांडे ने दो स्वर्ण पदक जीते और बेस्ट एथलीट बनीं। अदिति राय और सुप्रिया पटेल ने क्रमशः रजत पदक जीते। सभी विजेताओं को बधाई दी गई।
वाराणसी। सीबीएसई क्लस्टर-5 एथलेटिक्स प्रतियोगिता गत 28, 29 एवं 30 जुलाई को बलिया के सेंट मिचेल स्कूल में हुई थी। प्रतियोगिता में खेलो इंडिया एथलेटिक्स केंद्र, वाराणसी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय, केंद्र एवं जनपद का नाम गौरवान्वित किया। प्रतियोगिता में अनन्या पांडे ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दो स्वर्ण पदक जीतकर अपने आयु वर्ग में बेस्ट एथलीट (चैंपियन) बनीं। वहीं अदिति राय ने 100 मीटर एवं 200 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो रजत पदक जीते। सुप्रिया पटेल ने 800 मीटर एवं 1500 मीटर दौड़ में दो रजत पदक जीतकर खेलो इंडिया एथलेटिक्स केंद्र तथा अपने प्रशिक्षक का मान बढ़ाया।
बीएचयू में हिंदी प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह, यूपी इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. रमेश प्रताप सिंह, उपप्रधानाचार्य अरविंद सिंह, अजय सिंह तथा एथलेटिक्स कोच रामललित पटेल ने सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी है।
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