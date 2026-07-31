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सहरसा: खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पर कॉलेज में दी गई बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एस.एन.एस.आर.के.एस. महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंकित, कृष्ण, प्रिंस और अविनाश ने अपने भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर विजेता बने। प्रधानाचार्य प्रो. अनंत कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी, जो कॉलेज के लिए गर्व का विषय है।

सहरसा: खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पर कॉलेज में दी गई बधाई

सहरसा। बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एस.एन.एस.आर.के.एस. महाविद्यालय के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पर रहा। शुक्रवार को सभी विजेता खिलाड़ियों को कॉलेज परिवार की ओर से बधाई दी गई। प्रतियोगिता में अंकित कुमार (50 किग्रा), कृष्ण कुमार (52 किग्रा), प्रिंस कुमार (55 किग्रा) तथा अविनाश कुमार (72 किग्रा) ने अपने-अपने भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रधानाचार्य प्रो. अनंत कुमार सिंह ने सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की यह उपलब्धि पूरे महाविद्यालय के लिए गर्व का विषय है।पीटीआई मो. खुर्शीद अंसारी, प्रो. अनिरुद्ध कुमार सिंह, प्रो. प्रमोद सिंह, प्रो. नृपेंद्र सिन्हा, ओम प्रकाश सिंह, प्रो.कपिलदेव पासवान, प्रो. सीमा कुमारी, प्रो. सत्या, प्रो.आर्य सिंधु, मनीष कुमार सिंह, अभिमन्यु, सत्यम, विश्ववजीत, नीलेश, तोसीफ सहित बधाई दी।

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