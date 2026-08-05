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बीसीए व बीबीए के होनहारों ने किया शानदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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काशीपुर में कुमाऊं विवि द्वारा घोषित बीसीए और बीबीए परीक्षा परिणामों में श्रीराम इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीसीए में सागर बिष्ट ने 86.20% अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया जबकि बीबीए के छात्र भी शीर्ष अंकों में रहे। संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता का यह प्रमाण है।

बीसीए व बीबीए के होनहारों ने किया शानदार प्रदर्शन

काशीपुर। कुमाऊं विवि की ओर से घोषित बीसीए एवं बीबीए के परीक्षा परिणामों में श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बीसीए चतुर्थ सेमेस्टर में सागर बिष्ट ने 86.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। पूजा सुयाल ने 86.00 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय, रुचिका ने 82.60 तृतीय स्थान प्राप्त किया। बीबीए छठे सेमेस्टर में निशा कुमारी ने 79.14 स्थान, मुस्कान सिंह ने 78.71 द्वितीय और भूमिका दानू ने 77.56 प्रतिशत तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बीबीए चतुर्थ सेमेस्टर में प्रिया रावत ने 78.29 प्रथम, राहुल ने 78.14 द्वितीय और रिया ने 76.71 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान हासिल किया।

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संस्थान के अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार ने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। निदेशक प्रो. योगराज सिंह ने कहा कि बीसीए एवं बीबीए के छात्रों का विश्वविद्यालय स्तर पर शानदार प्रदर्शन संस्थान की उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण है।

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