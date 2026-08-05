संकुल स्तीय खेल प्रतियोगिता में डीएवी जामताड़ा का शानदार प्रदर्शन, कई स्पर्धाओं में जीते स्वर्ण पदक

डीएवी राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता में सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर विद्यालय को गौरवान्वित किया। विद्यालय की बालिका टीम ने वॉलीबॉल में कांस्य जीता, जबकि अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्राचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई दी।

डीएवी राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता की संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं में सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल, जामताड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया।

वॉलीबॉल प्रतियोगिता देवघर स्थित गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल में 24 व 25 जुलाई को आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विद्यालय की बालिका टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। आर्टिस्टिक योगा में खुशी कुमारी और दीया दत्ता तथा पारंपरिक योगा के अंडर-19 बालिका वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता। ताइक्वांडो में देवव्रत मंडल ने रजत, एकल बैडमिंटन में सोमनाथ दत्ता ने स्वर्ण तथा अंडर-19 टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं अंडर-17 बालक टीम ने रजत पदक अपने नाम किया।

एथलेटिक्स प्रतियोगिता एक अगस्त को डीएवी पब्लिक स्कूल, कोयलानगर (धनबाद) में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी विद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-14 वर्ग में अजय हांसदा ने लंबी कूद में स्वर्ण और ट्रिपल जंप में रजत, इंद्रजीत सोरेन ने भाला फेंक में स्वर्ण, आशीष विनय मुर्मू ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण व 100 मीटर दौड़ में रजत तथा अंकित मरांडी ने ऊंची कूद में स्वर्ण और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। रिले दौड़ में टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर-19 वर्ग में सत्यजीत महतो ने ऊंची कूद में स्वर्ण, रामू मांझी ने ट्रिपल जंप में रजत, प्रकाशन ने लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ में रजत, परमजीत ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण तथा 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अंडर-17 वर्ग में नावेद खान ने 100 मीटर दौड़ और ऊंची कूद में कांस्य, अंकित मरांडी ने ट्रिपल जंप में रजत तथा हरीश मुर्मू ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता।

प्राचार्य की टिप्पणी मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय कुमार ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय में खेल-कूद की उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने खेल प्रशिक्षक अभिषेक दुबे और तपन यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि विद्यालय विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन के साथ पढ़ाई, खेल और कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का आह्वान किया।