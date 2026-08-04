डीपीएस बोकारो के खिलाड़ियों ने का टेबल टेनिस में नेशनल्स के लिए किया क्वालीफाई
डीपीएस बोकारो के खिलाड़ियों ने का टेबल टेनिस में नेशनल्स के लिए किया क्वालीफाईडीपीएस बोकारो के खिलाड़ियों ने का टेबल टेनिस में नेशनल्स के लिए किया क्व
रांची में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर 3 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में आइवी दास व पीयूष कुमार ने व्यक्तिगत स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आगामी अक्टूबर में गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया।
बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन
वहीं अंडर-14 गर्ल्स, अंडर-19 गर्ल्स व अंडर-19 बॉयज टीम ने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का किया। मंगलवार को विद्यालय की सभा में प्राचार्य डॉ एएस गंगवार ने विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ियों को पदक व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। अंडर 19 बॉयज टीम में निशांत, पीयूष कुमार, बिशायन पॉल व हरमीत सिंह ने रजत पदक जीतकर प्रथम उपविजेता बनने का गौरव हासिल किया। पीयूष कुमार ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीता।
टीम के प्रदर्शन का सम्मान
अंडर-19 गर्ल्स टीम में आइवी दास, देवांशी सिन्हा व श्रेयसी ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि आइवी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-14 गर्ल्स टीम की ईशान्वी शिवा, स्वधा प्रियवि व आद्या लिशा ने भी रजत पदक जीता। अंडर-14 व अंडर-17 बॉयज टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। प्रतियोगिता में 76 विद्यालयों के 350 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्राचार्य डॉ एएस गंगवार ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए नेशनल में बेहतर प्रदर्शन का विश्वास जताया।
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