कुराश चैंपियनशिप में मऊआइमा के खिलाड़ियों ने जीते 30 पद
- प्रदेश में 18 पदक विजेता खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयन मऊआइमा। सहारनपुर
सहारनपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर स्टेट कुराश चैंपियनशिप-2026 में मऊआइमा क्षेत्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर विभिन्न भार वर्ग में 30 पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के बाद पदक विजेता 18 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। प्रतियोगिता के दौरान स्वर्ण पदक जीतने वालों में मांशी यादव, वैष्णवी, खुशबू, सोनाक्षी, मुस्कान, अंशु, हिमांशी, शिवांक्षी, दीपांजल, कुशल, अर्पित, अंश तथा मोहित यादव शामिल रहे। वहीं सिल्वर पदक जीतने वालों में शिवरतन, आयूष, अंबिका, एल्जा और गीतांजलि के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांस्य पदक विजेताओं में आयुष पांडेय, शुभम यादव, आशुतोष यादव, हमदान साजिद, अंकित, प्रिंस, कल्पना, अंशिका, सोनाक्षी, अन्नू और पुष्पांजलि शामिल रहे।
टीम मैनेजर शैलेन्द्र पटेल के मुताबिक सभी खिलाड़ी कोच पीयूष प्रशांत, रवि कुमार तथा रोशनी पटेल के नेतृत्व में प्रशिक्षण लेते हैं। पदक विजेता 18 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है।
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