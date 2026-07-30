सीबीएसई तीरंदाजी प्रतियोगिता में चंदनकियारी के खिलाड़ियों ने जीते पदक
सीबीएसई तीरंदाजी प्रतियोगिता में चंदनकियारी के खिलाड़ियों ने जीते पदकसीबीएसई तीरंदाजी प्रतियोगिता में चंदनकियारी के खिलाड़ियों ने जीते पदकसीबीएसई तीरं
खूंटी स्थित टोरियन वर्ल्ड स्कूल में 28 से 30 जुलाई तक आयोजित सीबीएसई ईस्ट जोन तीरंदाजी चैम्पियनशिप 2026-27 में हॉली क्रॉस स्कूल, चंदनकियारी एवं आवासीय तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-17 कंपाउंड बालिका वर्ग की 50 मीटर स्पर्धा में अपूर्वा बांडो ने सटीक निशानेबाजी का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंडर-17 रिकर्व बालक वर्ग की 60 मीटर स्पर्धा में शिवम कुमार भगत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी हॉली क्रॉस स्कूल में कक्षा 10 के छात्र हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन, विद्यालय प्रबंधन की कमला पॉल तथा प्रशिक्षक मोहन कुमार साहु, महेंद्र करमली और हेमंत कुमार ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
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