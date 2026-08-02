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सीबीएसई क्लस्टर बॉक्सिंग में खुशबू को गोल्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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गुरु द्रोणा पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने देहरादून में सीबीएसई क्लस्टर 2026-27 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खुशबू बिष्ट ने स्वर्ण पदक और डॉली कांडपाल ने कांस्य पदक जीते। निदेशक सुंदर सिंह बोरा और प्राचार्या प्रीति ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की।

सीबीएसई क्लस्टर बॉक्सिंग में खुशबू को गोल्ड

प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। गुरु द्रोणा पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने देहरादून में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर 2026-27 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। छात्रा खुशबू बिष्ट ने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पटखनी देते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, वहीं डॉली कांडपाल ने कड़े मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम किया। निदेशक सुंदर सिंह बोरा, प्रबंधक आशा बोरा, प्रधानाचार्या प्रीति ने खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

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