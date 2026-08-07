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आईपीएस की पुत्री को मिलेंगे तीन स्वर्ण पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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लंभुआ के निवासी और सेवानिवृत आईपीएस अनिल कुमार सिंह की बेटी ज्योत्सना सिंह ने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में MBA परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर तीन स्वर्ण पदकों के लिए चयनित हुईं। ज्योत्सना ने गाजियाबाद से बीटेक किया और अमेरिकन कंपनी में काम करने के बाद MBA करने की राह चुनी।

आईपीएस की पुत्री को मिलेंगे तीन स्वर्ण पदक

लंभुआ, संवाददाता। लंभुआ तहसील क्षेत्र के गरएं निवासी व सेवानिवृत आईपीएस अनिल कुमार सिंह की पुत्री ज्योत्सना सिंह का डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में तीन स्वर्ण पदक के लिए चयन किया गया है। ज्योत्सना ने विश्वविद्यालय की एमबीए परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। ज्योत्सना ने वर्ष 2020 में गाजियाबाद से चार वर्षीय बीटेक किया। इसके बाद उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी में तीन वर्ष जॉब किया। बाद में जॉब छोड़कर डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से एमबीए करने लगी। एमबीए के घोषित परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाकर कुलाधिपत स्वर्ण पदक, स्व राजीव रंजन राय स्मृति स्वर्ण पदक तथा गौरव अरोड़ा स्वर्ण पदक के लिए चयन हुआ।

ज्योत्सना ने बताया की उसकी इस उपलब्धि में सबसे ज्यादा सहयोग पिता सेवानिवृत्त आईपीएस अनिल सिंह का रहा। कहा कि युवाओं को ईमानदारी से परिश्रम करना चाहिए, निश्चित तौर पर लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। हमें समाज के लिए कुछ बेहतर करना है।

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