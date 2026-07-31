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बिजलीघरों पर विभिन्न मांगों को लेकर गरजे आउटसोर्सिंग कर्मचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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बिजलीघरों पर विभिन्न मांगों को गरजे आउटसोर्सिंग कर्मचारीबिजलीघरों पर विभिन्न मांगों को गरजे आउटसोर्सिंग कर्मचारीबिजलीघरों पर विभिन्न मांगों को गरजे आउ

बिजलीघरों पर विभिन्न मांगों को लेकर गरजे आउटसोर्सिंग कर्मचारी

हिन्दुस्तान टीम,हाथरस: बिजलीघरों पर तैनात आउट सोर्सिंग कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशित है। गुरुवार को सादाबाद, सासनी व पुरदिलनगर स्थित बिजलीघरों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। यूपी पावर कॉरपोरेशन के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने गुरुवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 33/11 केवी बिजली उपकेंद्र सादाबाद, नानऊ, मई और गीगला पर धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता, बिजली वितरण मंडल हाथरस को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

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कर्मचारियों का आरोप है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन अपने ही 15 मई 2017 सहित अन्य आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग में कई वर्षों से कार्यरत हजारों अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा रहा है। वहीं, सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। सासनी में गुरुवार दोपहर बिजली संविदा कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ, हाथरस के बैनर तले हुआ। कर्मचारी लखनऊ में चल रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन के समर्थन में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हुए। धरने के दौरान कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार व विभागीय अधिकारियों से मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की। उनका कहना था कि संविदा और निविदा कर्मचारियों की समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, जिनका अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। पुरदिलनगर बिजली घर पर आस पास के बिजलीघरों पर तैनात सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को ले कर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया । यह धरना संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांडेय के आव्हान पर जिले के सभी उपखंड व खंड कार्यालयों पर किया गया । जिसमें प्रमुख मांगे विधुत विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बनाये गए आउटसोर्सिंग सेवा निगम में शामिल किया जाना, समय समय पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी उपलब्ध कराना व हटाये गए कर्मचारियों को पुनः काम पर वापस लाना है । साथ कमर्चारियों द्वारा बताया गया कि उनसे कम मानदेय में 24 घंटे कार्य कराया जाता है कोई कार्य शेड्यूल नही है कर्मचारियों की भारी कमी होने के कारण प्रदेश में 49 दिनों में 56 विधुत दुर्घटनाये हुई जिन्हें लेकर काफी रोष व्यक्त किया गया । कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तोसंविदा कर्मचारियों का धरना आगे और भी रौद्र रूप ले सकता है इस मौके पर संविदा कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष प्रकाश उपाध्याय भानु प्रताप सिंह शिवाकांत शर्मा सुधीर पुंडीर मोनू पंडित विकास गुप्ता एवं अन्य बिजली घरों के संविदा कर्मचारी मौजूद थे।

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