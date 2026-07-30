संविदा कर्मियों का उत्पीड़न, अनिश्चित कालीन धरना शुरू

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार को जिले में बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। संघ के जिला संरक्षक सुबोध यादव एवं जिलाध्यक्ष सुनील यादव के संयुक्त नेतृत्व में संविदा कर्मियों ने विभिन्न बिजली घरों पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने विभाग के लिए किए जाने वाले राजस्व वसूली (बिलिंग व कलेक्शन) कार्य का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जिला संरक्षक सुबोध यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबंधन और ठेकेदारों की मिलीभगत से संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानसिक और आर्थिक शोषण चरम पर है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी पूर्व नोटिस या कारण के अनुभवी सब-स्टेशन ऑपरेटरों (एसएसओ) और लाइनमैनों की अवैध रूप से छंटनी की जा रही है। इसके अलावा निचले स्तर के कर्मचारियों पर नई भर्तियों और अन्य विभागीय कार्यों के नाम पर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि संविदा कर्मी दिन-रात अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली आपूर्ति बहाल रखते हैं। लेकिन दुर्घटना होने पर उन्हें न तो सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं और न ही इलाज के लिए कोई चिकित्सा सहायता मिलती है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारी कार्य करते रहेंगे, जनमानस को विद्युत आपूर्ति संबंधित कोई समस्या नहीं होगी।