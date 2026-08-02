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आउटसोर्सिंग कंपनी ने दो माह से नहीं दिया वेतन, चक्का जाम की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के एबीजी ब्लॉक में बीसीसीएल के लगभग दो सौ ठेका मजदूरों ने दो माह से वेतन का भुगतान न होने पर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह में वेतन नहीं मिला तो वे चक्का जाम करेंगे। उनका आरोप है कि कम्पनी से कई बार बात करने के बावजूद ठेका मजदूरों का वेतन नहीं मिला।

आउटसोर्सिंग कंपनी ने दो माह से नहीं दिया वेतन, चक्का जाम की चेतावनी

धनबाद, विशेष संवाददाता। बीसीसीएल के एरिया तीन स्थिति एबीजी ब्लॉक में आउटसोर्सिंग कंपनी के लगभग दो सौ ठेका मजदूरों ने दो माह से वेतन भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए बीसीसीएल प्रबंधन एवं एरिया जीएम को ज्ञापन देकर अविलंब वेतन भुगतान की मांग की है। उक्त प्रोजेक्ट विष्णुशिवा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ओर से संचालित है। पिछले कुछ समय से प्रोजेक्ट कतिपय कारणों से बंद है। बीसीसीएल को दिए ज्ञापन में मजदूरों का आरोप है कि पिछले दो माह का वेतन बकाया है। वेतन को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी से कई बार बात हुई। भुगतान का आश्वासन दिए जाने के बाद भी अब तक भुगतान नहीं किया गया है।

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मजदूरों ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के अंदर वेतन भुगतान नहीं किया तो चक्का जाम आंदोलन करेंगे। वेतन भुगतान नहीं होने के कारण परिवार चलाने में मुश्किल हो रहा है।

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