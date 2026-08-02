आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हुई बैठक

शहरी स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। संघ की अध्यक्ष नीलम नीलू मुर्मू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एएनएम-जीएनएम संघ की सचिव इंदु ठाकुर और झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के गोपाल कुमार मुख्य रूप से शामिल रहे। कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने और पिछले कई महीनों का मानदेय लंबित रहने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ की कटौती होने के बावजूद राशि खातों में जमा न होने और 18 प्रतिशत जीएसटी काटे जाने की बात सामने आई। ​प्रभारी द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने और गाली-गलौज व मारपीट की शिकायतों पर भी गहरी चिंता जताई गई। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिविल सर्जन कार्यालय और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने तथा आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई।