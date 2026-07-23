शिफ्ट ड्यूटी और ओवरटाइम व्यवस्था को लेकर उप महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन
यूजेवीएनएल के छिबरो पावर हाउस में आउटसोर्स कर्मचारियों ने उप महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिफ्ट ड्यूटी, ओवरटाइम और अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई गई। कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन और सुरक्षा उपकरण प्रदान करने की मांग की। उन्होंने दिवंगत कर्मचारी के परिवार को मुआवजा और बीमा की व्यवस्था की भी मांग की।
यूजेवीएनएल के छिबरो पावर हाउस, सब स्टेशन और इच्छाड़ी डैम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने संविदा श्रमिक संघ के बैनर तले गुरुवार को उप महाप्रबंधक, यमुना वैली डाकपत्थर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने शिफ्ट ड्यूटी, ओवरटाइम व्यवस्था और लंबित मांगों के समाधान की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि वे नियमित कर्मचारियों की तरह शिफ्ट प्रणाली में समान प्रकृति का कार्य करते हैं, लेकिन प्रस्तावित ओवरटाइम व्यवस्था श्रम कानूनों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने मांग की कि नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों की शिफ्ट व्यवस्था और शिफ्टों के बीच मिलने वाली विश्राम अवधि को यथावत रखा जाए। निर्धारित ड्यूटी अवधि से अतिरिक्त कार्य लिए जाने पर उसे ओवरटाइम मानते हुए श्रम कानूनों के अनुसार दोगुनी दर से भुगतान किया जाए।
ज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2026-27 की एसओआर एवं न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन देने, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन भुगतान करने, वेतन पर्ची उपलब्ध कराने, रात्रि ड्यूटी भत्ता, ईएसआई कार्ड, ईपीएफ, नियुक्ति पत्र और नौकरी की सुरक्षा देने की मांग की गई। इसके साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन और आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। कर्मचारियों ने ड्यूटी पर आते समय दुर्घटना में दिवंगत हुए कर्मचारी स्वर्गीय प्रेम रतन सिंह के आश्रित परिवार को उचित मुआवजा और विभागीय सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि भविष्य में ड्यूटी के दौरान अथवा ड्यूटी पर आते-जाते समय दुर्घटना, स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए प्रभावी मुआवजा एवं दुर्घटना बीमा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष तनबीर आलम,दिगंबर चौहान बचन सिंह रावत, प्रेम नेगी, सुरेंन्द्र चौहान,अमानत, जयवीर गोपाल आदि मौजूद थे।
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