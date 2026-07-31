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विद्युत उपकेन्द्रों पर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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हसायन की फाइल:विद्युत उपकेन्द्रों पर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन विद्युत उपकेन्द्रों पर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन

विद्युत उपकेन्द्रों पर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन

हसायन।विद्युत उपखंड चतुर्थ के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्युत उपकेन्द्र उपकेन्द्रों पर तैनात उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने गुरुवार धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल हाथरस के नाम अवर अभियंता को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश विद्युत पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन अपने ही आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि कई वर्षों से कार्यरत हजारों अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा रहा है। हटाए गए कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है।

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कर्मचारियों ने कार्य के अनुरूप अनुबंध किए जाने, न्यूनतम 8000 मासिक वेतन निर्धारित करने, ऊर्जा मंत्री के निर्देशों का पालन करने,विद्युत दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने ईपीएफ घोटाले में दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई, श्रम कानूनों का पालन, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण व उत्पीड़न बंद करने तथा संगठन के साथ हुए समझौतों को लागू करने की भी मांग की। संविदा कर्मियो ने बताया कि इन मांगों को लेकर पहले 24 जून को शक्ति भवन, लखनऊ में धरना प्रस्तावित था,जिसे अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के चलते स्थगित कर दिया गया था। बाद में दो जुलाई को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें कई मांगों पर सहमति बनी थी। हालांकि,आज तक न तो समस्याओं का समाधान हुआ और न ही बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसी के विरोध में संगठन ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की होगी। प्रदर्शन करने वालों में जानी, केश कुमार, सत्यवीर सिंह, मगन सिंह, ओमवीर, पवन कुमार, हरि ओम, करन सिंह, हेमंत कुमार, संजय कुमार सहित तमाम कर्मी मौजूद रहे।---

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