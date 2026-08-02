राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा

वाराणसी में चढ़ावा चोरी प्रकरण में संसद परिसर में विपक्षी दलों के ‘नाटक’ से साधु-संतों में आक्रोश है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर की तहरीर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य सांसदों पर केस दर्ज किया गया। उन्होंने इसे धार्मिक आस्था का उपहास बताया।

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। चढ़ावा चोरी प्रकरण में शुक्रवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों के ‘नाटक’ से यहां साधु-संतों में आक्रोश है। उन्होंने इसे संत परंपरा, प्रभु श्रीराम और हिंदू धर्मावंलबियों का उपहास बताया। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक देवाचार्य की तहरीर पर शनिवार को कोतवाली थाने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया (बिहार) के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद पर केस दर्ज किया गया। इससे पूर्व पीठाधीश्वर के नेतृत्व में कई संतों ने डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें पत्रक सौंपकर संसद परिसर के ‘नाटक’ की निंदा की।

सांसदों पर चार धाराओं में मुकदमा दर्ज पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक देवाचार्य की तहरीर पर सांसदों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 302 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीठाधीश्वर का आरोप है कि सांसदों ने धर्म के आधार पर समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया। लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई। सार्वजनिक तौर पर संत और संन्यास परंपरा का उपहास उड़ाने का काम किया।

मुकदमे पर सपा मुखिया का तंज सांसदों पर मुकदमा दर्ज होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डीसीपी काशी जोन के बयान वाला वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा-‘अब क्या भाजपाई इस बार रामलीला में सीताहरण प्रसंग में रावण के वेश पर भी एफआईआर करवाएंगे?’ आगे लिखा-‘जो लोग असल जिंदगी में साक्षात् रूप धरकर जन-जन के विश्वास को आहत कर रहे हैं, झूठ बोलकर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उसी वेश में अपशब्द-दुर्वचन बोलते रहते हैं। दुखी मां तक से सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उनके खिलाफ भावना आहत होने की एफआईआर कब लिखी जाएगी?’