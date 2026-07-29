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राजस्थान : निजी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान के डीडवाना-कुचामन में एक निजी विद्यालय के शौचालय में साढ़े तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना के बाद जन आक्रोश फूट पड़ा, लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। कलेक्टर ने जांच समिति गठित की है और विद्यालय बंद रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने शीघ्र न्याय की मांग की है।

राजस्थान : निजी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद प्रदर्शन

कड़ी कार्रवाई के आश्वासन पर माने लोग जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में एक निजी विद्यालय के शौचालय में साढ़े तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। मामला 27 जुलाई को सामने आया था। विद्यालय से घर लौटने के बाद बच्ची ने मां से पेट दर्द की बात कही। इसके साथ ही घटना को लेकर उसने जानकारी दी थी।इस पर परिजनों ने 28 जुलाई को मामला दर्ज कराया था। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग विद्यालय पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।

इस बीच यातायात घंटों बाधित रहा। कलेक्टर अवधेश मीणा ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जो तीन दिन में रिपोर्ट देगी, तब तक विद्यालय बंद रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) विक्की नागपाल और थाना प्रभारी पंकज कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों ने आक्रोशित लोगों से बात की। उन्होंने आरोपी को पकड़ने के लिए तीन दिन का समय मांगा और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सुबह करीब चार बजे लोगों ने जाम समाप्त किया। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।

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