दिशोम गुरु के तैलय चित्र उखाड़कर जलाने में एससी/एसटी एक्ट का केस दर्ज
दिशोम गुरु के तैलय चित्र उखाड़कर जलाने में एससी/एसटी एक्ट का केस दर्ज दिशोम गुरु के तैलय चित्र उखाड़कर जलाने में एससी/एसटी एक्ट का केस दर्जदिशोम गुरु
बोकारो, प्रतिनिधि। सिटी थाना क्षेत्र स्थित टाउन हॉल तिमुहाने पर लगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के तैलय चित्र फ्रेम से उखाड़कर जलाने की घटना को लेकर बोकारो समेत पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है। सिटी पुलिस ने रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष रतन लाल मांझी के लिखित आवेदन पर इस संबंध में एससी एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है, मामले में शशि भूषण ओझा एवं उनके रिश्तेदारों को आरोपी बनाते हुए अनुसंधान शुरू कर दी गई है।
घटनाक्रम
टाउन डीएसपी राजीव रंजन के नेतृत्व में सिटी इंस्पेक्टर टेक्निकल सेल की मदद से तकनीकी अनुसंधान में जुटे हुए हैं। घटना विश्व आदिवासी दिवस से ठीक पहले शनिवार रात की है, जब स्मृति भवन के पास लगे गुरु जी के चित्र को फ्रेम से उखाड़कर जलाने के बाद उस फ्रेम पर पंडित गौरी शंकर ओझा का तैलय चित्र लगा दिया गया, जो आरोपी के पिता का चित्र है। घटनास्थल डीसी एसपी आवास से बिल्कुल सटा हुआ है।
समुदाय की प्रतिक्रिया
घटना की सूचना जिले के साथ प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आग की तरह फैल गई। इस घटना को लेकर पूरे आदिवासी समुदाय में आक्रोश है। डीएसपी ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, बहुत जल्द मामले का पटाक्षेप कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
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