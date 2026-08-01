निराश्रित बच्ची को मिला नया परिवार, दंपति ने गोद लिया
चित्रकूट में निराश्रित बच्ची को डीएम पुलकित गर्ग की उपस्थिति में नया परिवार मिला। दंपति ने चार साल इंतजार के बाद बच्ची को गोद लिया। इस साल 2022 में ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया था और विधिक दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया पूरी की गई। अब उनके आंगन में खुशियों की किलकारी गूंजेगी।
चित्रकूट। निराश्रित बच्ची को डीएम पुलकित गर्ग की मौजूदगी में नया परिवार मिल गया। जिले में दूसरी बार विधिक दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के साथ दंपति ने बच्ची को गोद लिया। दंपति ने वर्ष 2022 में गोद लेने के लिए आनलाइन पंजीकरण कराया था। वह लगातार चार साल इंतजार करते रहे। इसके बाद उनका नंबर आया। बच्ची को गोद लेने के बाद अब उनके आंगन में भी किलकारी गूंजेगी। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता, बाल संरक्षण अधिकारी सौरभ सिंह, प्रशांत, विशेषीकृत राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई अधीक्षक कमलेश आदि मौजूद रहे।
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