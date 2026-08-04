निरंतर सीखने की भावना के साथ लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ें छात्र
मैनपुरी। नगर के नवीन मंडी के निकट स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है।
नगर के नवीन मंडी के निकट स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। यह पखवाड़ा एक अगस्त से शुरू हो गया है और 14 अगस्त तक चलेगा। विद्यार्थियों को प्रतिदिन शैक्षणिक, तकनीकी, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, रोजगार एवं संस्थागत गतिविधियों से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी विशेषज्ञों एवं शिक्षकों द्वारा प्रदान की जा रही है। मंगलवार को संस्थान के पूर्व छात्र एवं आईओसीएल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत सुशील शाक्य ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने छात्रों को कठिन परिश्रम, अनुशासन, सकारात्मक सोच तथा निरंतर सीखने की भावना के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर संस्थान की प्रधानाचार्या इंजी. प्रीति सिंह ने कहा कि ऐसे प्रेरणादायी संवाद विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। उन्होंने सुशील शाक्य की उपलब्धियों को भी सराहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें