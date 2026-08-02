महिला विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित
महिला विश्वविद्यालय में 2026-30 स्नातक, 2026-29 वोकेशनल, 2026-27 स्नातकोत्तर और 2026-28 वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। छात्रों को नई शिक्षा नीति और अपार आईडी के बारे में जानकारी दी गई। मानविकी, सोशल साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल विभागों में अलग-अलग कार्यक्रम हुए।
महिला विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक सत्र 2026-30, स्नातक वोकेशनल सत्र 2026-29, एक वर्षीय स्नातकोत्तर सत्र 2026-27, स्नातकोत्तर वोकेशनल कोर्स सत्र 2026-28 तथा बीटेक सत्र 2026-30 की छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मानविकी, सोशल साइंस, कॉमर्स संकाय और वोकेशनल विभागों में अलग-अलग ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुए। इस दौरान छात्राओं को नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम से अवगत कराया गया। साथ ही अपार आईडी के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
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