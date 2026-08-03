पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकित छात्रों का हुआ ओरिएंटेशन प्रोग्राम

मोतिहारी,निप्र। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोमवार को सत्र 2026-29 में डीसीईसीई(बीई) 2026 के माध्यम से नव नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए एक सप्ताह तक संचालित होने वाले ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारम्भ किया गया| कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. सत्यदेव कुमार राम, प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी व संस्थान के अन्य शिक्षकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर प्राचार्य ने उपस्थित सभी नव नामांकित छात्र-छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानकारी दी । साथ ही उन्हें इस संस्थान में उपलब्ध सभी संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर करियर निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया | प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं को संस्थान में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कुशल युवा प्रोग्राम, प्रधाम मंत्री कौशल विकास योजना, बीएसडीएम , सीआइएससीओ, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ड्रोन तकनीक के अध्ययन के लिए स्थापित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस , आर्थिक रूप से कमजोर छात्र / छात्राओं के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाये जा रहे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्किम आदि से छात्र / छात्राओं को अवगत कराया गया ।