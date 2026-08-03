पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकित छात्रों का हुआ ओरिएंटेशन प्रोग्राम
मोतिहारी के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में डीसीईसीई(बीई) 2026 के माध्यम से नव नामांकित छात्रों के लिए एक सप्ताह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। प्राचार्य डॉ. सत्यदेव कुमार राम ने छात्रों को डिप्लोमा कोर्स और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी।
मोतिहारी,निप्र। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोमवार को सत्र 2026-29 में डीसीईसीई(बीई) 2026 के माध्यम से नव नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए एक सप्ताह तक संचालित होने वाले ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारम्भ किया गया| कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. सत्यदेव कुमार राम, प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी व संस्थान के अन्य शिक्षकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर प्राचार्य ने उपस्थित सभी नव नामांकित छात्र-छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानकारी दी । साथ ही उन्हें इस संस्थान में उपलब्ध सभी संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर करियर निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया | प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं को संस्थान में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कुशल युवा प्रोग्राम, प्रधाम मंत्री कौशल विकास योजना, बीएसडीएम , सीआइएससीओ, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ड्रोन तकनीक के अध्ययन के लिए स्थापित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस , आर्थिक रूप से कमजोर छात्र / छात्राओं के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाये जा रहे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्किम आदि से छात्र / छात्राओं को अवगत कराया गया ।
इन सभी स्किल प्रोग्राम को पठन पाठन के अतिरिक्त करने के लिए छात्र / छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया | संस्थान के सभी शिक्षकों के द्वारा छात्र / छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, बॉयोमेट्रिक एटेंडेंस, विभिन्न प्रयोगशालाओं, अनुशासन, मोरल वेल्यू, संस्थान में संचालित होने वाले विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी | संस्थान में असैनिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, यांत्रिकी अभियंत्रण एवं कंप्यूटर साइंस अभियंत्रण की पढाई होती है । कार्यक्रम का आयोजन डॉ. जयंत राज, व्याख्याता, यांत्रिकी, राजकीय पोलिटेकनिक मोतिहारी एवं कार्यक्रम का समापन प्रो. गोविन्द साह के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया | उक्त मौके पर प्रो. राणा रंधीर प्रताप, प्रो. राजेश रंजन साह, डॉ. प्रियंवदा, प्रो. राहुल कुमार, डॉ. सलाउद्दीन अंसारी, प्रो.राकेश कुमार, प्रो. दीपक कुमार, प्रो. मो. शहनवाज़ आलम,प्रो. किशन कुमार, अशोक कुमार गौरव व अन्य शिक्षक तथा शिक्षेकेत्तर कर्मी उपस्थित थे।
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