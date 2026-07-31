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एमएमएमयूटी : उद्योगों की जरूरत को समझें छात्र, करें खुद को तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए स्नातक छात्रों के लिए 21 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने कहा कि छात्रों को केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं बल्कि उद्योग की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार करने की आवश्यकता है।

एमएमएमयूटी : उद्योगों की जरूरत को समझें छात्र, करें खुद को तैयार

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में नवप्रवेशित स्नातक छात्र-छात्राओं के लिए 21 दिवसीय ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह की कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। छात्र उद्योगों की जरूरत को समझें और खुद को तैयार करें। एमएमएमयूटी के पूर्व छात्र देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं और नए विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा व मार्गदर्शन का स्रोत हैं। छात्रों से अपनी प्रतिभा को पहचानने, उसे निखारने और पढ़ाई के साथ खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक, तकनीकी और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।

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