राजकीय पॉलीटेक्निक में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू
पीलीभीत के राजकीय पॉलीटेक्निक में नवप्रवेशित छात्रों के लिए 14 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य पंकज कुमार गुप्ता और विभागाध्यक्ष प्रवेश सिंह ने किया। छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक और व्यक्तिगत लाभों की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य ने अनुशासन और मेहनत के महत्व पर जोर दिया।
पीलीभीत। राजकीय पॉलीटेक्निक में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए 14 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को पॉलीटेक्निक के बारे में विस्तार से बताया गया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य पंकज कुमार गुप्ता और विभागाध्यक्ष प्रवेश सिंह ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। विभागाध्यक्ष प्रवेश सिंह ने एक से 14 अगस्त तक चलने वाले ओरिएंटेशन कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यार्थियों को कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों, उनके उद्देश्यों और उनसे प्राप्त होने वाले शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी लाभों की जानकारी दी। छात्र-छात्राओं को संस्थान का विस्तृत परिचय कराया गया। उन्हें संस्थान की स्थापना, विभिन्न विभागों, उपलब्ध शैक्षणिक एवं प्रयोगात्मक सुविधाओं, पुस्तकालय, कार्यशालाओं तथा परिसर में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।
प्रधानाचार्य ने नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नव प्रवेशित विद्यार्थी अनुशासन, परिश्रम एवं सकारात्मक सोच के साथ अध्ययन करें। सही दिशा, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से अपने जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस मौके पर कुलदीप आनंद, राजीव कुमार, संतोष कुमार, भुवनेश्वरी, डॉ. आशीष रोहिला, विकास कुमार प्रेमी, उपासना, नजीमुद्दीन, अरून्धिता, लोकेश कुमार, प्रेम कुमार मौर्या, प्रिया सती आदि मौजूद रहे।
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