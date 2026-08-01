जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में यूजी-पीजी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक, स्नातकोत्तर और वोकेशनल कोर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम से छात्राओं को अवगत कराया गया और अपार आईडी के विषय में जानकारी दी गई।
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक सत्र (2026- 30 )स्नातक वोकेशनल सत्र (2026 -29) एक वर्षीय स्नातकोत्तर (2026 -27 ) एवं स्नातकोत्तर वोकेशनल कोर्स सत्र ( 2026 -28 ) बीटेक सत्र ( 2026 -30)के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मानविकी, सोशल साइंस, कामर्स संकाय एवं वोकेशनल के अलग - अलग विभागों में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुए। नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम से छात्राओं को अवगत कराया गया।अपार आईडी के विषय में छात्राओं को जानकारी दी गई
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