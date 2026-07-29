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बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर उन्मुखीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान को लेकर डीईओ सभागार में डीपीओ राहुल रंजन की अध्यक्षता में उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कक्षा 4 से 8 के विद्यार्थियों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए प्रखंड स्तरीय नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। एफएलएन कार्यक्रम के तहत निपुण प्रोजेक्ट की सफल कार्य योजना बनाई गई।

बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर उन्मुखीकरण

आरा, हिप्र.। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान को ले डीईओ सभागार में डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा व एसएसए राहुल रंजन की अध्यक्षता में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कक्षा चार से आठ तक के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए जिले के सभी प्रखंड स्तरीय नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। डीपीओ की ओर से बताया गया कि वर्ग संचालन करते समय बच्चों को समझते हुए उसके लर्निंग क्षमता की जानकारी प्राप्त करें और उसको आसानी से समझाते हुए उसके मानस पटल पर अपनी क्षवि को अच्छी तरह से बैठाने का प्रयास करें ताकि नजदीकी बढ़े। इससे पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़ेगी।

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एफएलएन कार्यक्रम के तहत निपुण प्रोजेक्ट के सफलता के लिए प्रखंड स्तरीय नामित शिक्षकों की ओर से आगे की रणनीति तय करना व कार्य योजना बनाना रहा। कार्यक्रम में प्रथम संस्थान के शिवाकांत मिश्रा, एपीओ राजेश कुमार, जिला स्तर के नोडल शिक्षक अरुण कुमार सिंह, पंकज कुमार, आनंद कुमार सिंह, खुशबू कुमारी, जीवन प्रकाश, भास्कर कुमार, प्रदीप कुमार, डॉ ज्ञान प्रकाश, राहुल कुमार सिन्हा, दीप्ति शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव सहित सभी प्रखंड स्तरीय नोडल शिक्षक उपस्थित रहे l

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