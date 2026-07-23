एपी सेन में नवप्रवेशित छात्राओं को मिला सफलता का मंत्र
लखनऊ, संवाददाता। एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज में गुरुवार को नवप्रवेशित छात्राओं के
लखनऊ, संवाददाता। एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज में गुरुवार को नवप्रवेशित छात्राओं के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्या प्रो. रचना श्रीवास्तव ने छात्राओं और अभिभावकों का स्वागत करते हुए कॉलेज के 120 वर्ष के गौरवशाली इतिहास, विभिन्न पाठ्यक्रमों, कौशल विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, एनसीसी और एनएसएस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रभावी व्यक्तित्व के विकास का अवसर देना है। कार्यक्रम में बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और एमए हिंदी व समाजशास्त्र प्रथम वर्ष की छात्राओं ने भाग लिया। शिक्षिकाओं ने अपने-अपने विभागों का परिचय कराया, जबकि छात्राओं ने भी अपना परिचय दिया।
अभिभावकों ने महाविद्यालय के विकास और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए। संचालन वरिष्ठ शिक्षिका प्रो. निधि सिद्धार्थ ने किया।
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