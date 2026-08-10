टीका लगाकर बीफार्मा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हुआ स्वागत
सैदाबाद। जगतपुर मई स्थित सैनिक फार्मेसी कॉलेज में बीफार्म प्रथम वर्ष में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत एवं महाविद्यालयीन जीवन की नई शुरुआत के अव
जगतपुर मई स्थित सैनिक फार्मेसी कॉलेज में बीफार्मा प्रथम वर्ष में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत एवं महाविद्यालयीन जीवन की नई शुरुआत के अवसर पर स्वागत एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन, संस्कार, नैतिक मूल्यों और संस्थान की कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ ही अपने व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज की चेयरमैन ममता रानी ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक-चंदन एवं टीका लगाकर पारंपरिक रूप से स्वागत करते हुए किया। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके नए शैक्षणिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।
कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन, अच्छे व्यवहार, जिम्मेदारी की भावना और मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करने का आह्वान किया। कॉलेज के मैनेजर संतोष आर्मी ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय के नियमों, अनुशासन और शैक्षणिक प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि छात्र-छात्राओं का लक्ष्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, नियमित उपस्थिति, अनुशासन व्यवस्था, कक्षाओं के संचालन, कॉलेज की कार्यप्रणाली तथा उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई।
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