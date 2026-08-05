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नवप्रवेशी छात्रों को अनुशासन और मेहनत का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआशहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ

नवप्रवेशी छात्रों को अनुशासन और मेहनत का दिया संदेश

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में बुधवार को नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं के स्वागत के लिए ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य प्रो. संगीता बहुगुणा ने की। इस दौरान नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय की व्यवस्थाओं, शिक्षा नीति, छात्रवृत्ति योजनाओं, अनुशासन नियमों और भविष्य के अवसरों की जानकारी दी गई।

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