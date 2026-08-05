नवप्रवेशी छात्रों को अनुशासन और मेहनत का दिया संदेश
शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआशहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ
शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में बुधवार को नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं के स्वागत के लिए ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य प्रो. संगीता बहुगुणा ने की। इस दौरान नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय की व्यवस्थाओं, शिक्षा नीति, छात्रवृत्ति योजनाओं, अनुशासन नियमों और भविष्य के अवसरों की जानकारी दी गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें