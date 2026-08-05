छात्रों को निरंतर सीखने की प्रेरणा दी
गाजियाबाद की एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी में नए छात्र-छात्राओं के लिए 2026-27 का दीक्षारंभ ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की सुविधाओं और नियमों से परिचित कराया गया। कुलपति प्रो. प्रसेनजीत कुमार ने अनुशासन और निरंतर सीखने पर बल दिया।
गाजियाबाद, गुलशन भारती। डासना स्थित एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी में नए छात्र-छात्राओं के लिए दीक्षारंभ 2026-27 ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इंजीनियरिंग, कंप्यूटर अनुप्रयोग, वास्तुकला, होटल प्रबंधन एवं विज्ञान के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों, पाठ्यक्रमों और सुविधाओं से परिचित कराया गया। प्रबंधन, विधि, शिक्षा, फार्मेसी का ओरिएंटेशन चार अगस्त और स्वास्थ्य विज्ञान का 17 अगस्त को होगा। कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास का मंच है। उन्होंने अनुशासन और निरंतर सीखने पर बल दिया। मुख्य अतिथि प्रो-चांसलर (अकादमिक) विमल कुमार शर्मा, प्रो-चांसलर (प्रशासन) पीयूष श्रीवास्तव, प्रो-चांसलर नितिन अग्रवाल, वाइस चेयरमैन अखिल अग्रवाल एवं चांसलर महेंद्र अग्रवाल ने छात्रों को शुभकामनाएं दीं।
कुलसचिव डॉ. राजीव रतन ने शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
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