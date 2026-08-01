तकनीक का उपयोग जरूरी, पर मानवीय संवेदनाएं इससे श्रेष्ठ : मुख्य न्यायाधीश

रांची में शनिवार को एनयूएसआरएल में नए विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोनक ने विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताया। वहीं, अद्वितीय पेशेवर जीवन के लिए निरंतर सीखने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें विभिन्न सुविधाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराया गया।

रांची, विशेष संवाददाता। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल) रांची में शनिवार को बीए एलएलबी (ऑनर्स), बीबीए एलएलबी (ऑनर्स) व एलएलएम के नए विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ। इसमें झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद व राज्य सरकार के महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय सहित हाईकोर्ट के अधिकारी, वरिष्ठ वकील, कई विवि के कुलपति मौजूद थे।

न्यायमूर्ति महेश सोनक का संदेश न्यायमूर्ति सोनक ने कहा कि हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे यह जीवन का अंतिम दिन हो और ऐसे सीखना चाहिए जैसे हमें हमेशा जीवित रहना है। कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ जानकारी एकत्र करना नहीं, बल्कि सही सोच, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। कहा कि तकनीक का उपयोग जरूरी है, पर मानवीय संवेदनाएं, विचार, विवेक व मूल्य किसी भी तकनीक से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आपकी सोच आपकी भाषा बनती है। भाषा आपका कर्म बनती है, कर्म आपकी आदत बनता है, आदत आपके मूल्य बनाती है और यही मूल्य अंततः आपकी मंजिल तय करते हैं। शिक्षा संकीर्ण सोच को व्यापक बनाती है। दिमाग पैराशूट की तरह है, वह तभी बेहतर कार्य करता है जब पूरी तरह खुला हो।

व्यक्तित्व निर्माण का महत्व वहीं, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद बोले, विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र होता है और कानून का पेशा रोजगार नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। निरंतर सीखते रहने पर बल देते हुए कहा कि कानून की पढ़ाई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी दो अलग-अलग आयाम हैं, जिनके लिए सतत अभ्यास आवश्यक है।

महाधिवक्ता का संदेश महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय ने कहा कि विश्वविद्यालय जीवन में बनने वाले मित्र जीवनभर साथ रहते हैं और भविष्य में पेशेवर जीवन में भी सहयोगी बनते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षकों, वरिष्ठों और साथियों से सीखने की सलाह दी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अशोक आर पाटिल ने विद्यार्थियों से संकोच छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। बताया कि एनयूएसआरएल में विभिन्न शैक्षणिक केंद्रों, समितियों और गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक कौशल का विकास किया जाता है। उन्होंने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और नेल्सन मंडेला के विचारों का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को उत्कृष्टता की ओर निरंतर अग्रसर रहने का संदेश दिया।

पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। इस पुस्तक का संपादन व लेखन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अशोक आर पाटिल, प्रो के श्यामला कंडाडई और प्रो एमआर श्रीनिवास मूर्ति के नेतृत्व में किया गया है। मौके पर नवप्रवेशित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, शोध, सह-पाठ्यक्रम व परिसर की विभिन्न सुविधाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से एक परिचयात्मक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस फिल्म का निर्माण विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार पाठक ने किया है।