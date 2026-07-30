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राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्रों का भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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कसित करने पर जोर मुंगेर, निज प्रतिनिधि। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय (जीईसी), मुंगेर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए गुरु

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्रों का भव्य स्वागत

मुंगेर, निज प्रतिनिधि। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय (जीईसी), मुंगेर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए गुरुवार को ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कंप्यूटर साइंस विभाग के गोपाल कृष्ण ने अतिथियों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्राचार्य डॉ. शंभू शंकर भारती ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर पूरी लगन से अध्ययन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संस्थान में आईआईटी एवं एनआईटी की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

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गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने शिक्षकों के मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाने की अपील की। अकादमिक रजिस्ट्रार अमित कुमार सिन्हा ने विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने, चुनौतियों से घबराने के बजाय निरंतर प्रयास करने और सोशल मीडिया से प्रभावित होकर स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए तकनीक और नवाचार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

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