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निरंतर अध्ययन और जिज्ञासा ही सफलता की कुंजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बीएएलएलबी के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुलपति प्रो. उषा टंडन और मुख्य अतिथि प्रो. प्रीति सक्सेना ने शिक्षण के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए।

निरंतर अध्ययन और जिज्ञासा ही सफलता की कुंजी

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरपीएनएलयू) में सोमवार को बीएएलएलबी के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ। कुलपति प्रो. उषा टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान देता है। मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. प्रीति सक्सेना ने विधि शिक्षा में निरंतर अध्ययन, जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प को सफलता की कुंजी बताया।

संविधानिक और संसदीय अध्ययन का महत्व

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज (आईसीपीएस) की निदेशक डॉ. सीमा कौल सिंह ने विद्यार्थियों को संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। अतिथियों महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजीनगर की कुलपति प्रो. बिंदु एस. रोनाल्ड ने कहा कि विधि शिक्षा केवल कानून की पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है।

आरपीएनएलयू और एचपीएनएलयू के बीच एमओयू

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला और आरपीएनएलयू के बीच शैक्षणिक सहयोग, शोध एवं संस्थागत विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर रहा। अंत में सहायक आचार्य एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. दीपक शर्मा ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और सामूहिक छायाचित्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

सामान्य प्रश्न

आरपीएनएलयू में ओरिएंटेशन कार्यक्रम कब आयोजित हुआ?
ओरिएंटेशन कार्यक्रम सोमवार को आयोजित हुआ।
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