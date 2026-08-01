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प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को बताई खेती की चुनौतियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम में IAS प्रशिक्षु अधिकारियों को पर्वतीय कृषि की चुनौतियों और नवाचारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. लक्ष्‍मी कान्‍त ने किया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने अत्याधुनिक अनुसंधान कार्यों और मिलेट वैल्यू चेन के भ्रमण के जरिए ग्रामीण विकास की रणनीतियों को समझा।

प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को बताई खेती की चुनौतियां
प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को बताई खेती की चुनौतियां

कमल पंत, अल्मोड़ा। भाकृअनुप-विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ। अधिकारियों को पर्वतीय कृषि की चुनौतियों, वैज्ञानिक अनुसंधानों से अवगत कराया गया। संस्‍थान के निदेशक डॉ. लक्ष्‍मी कान्‍त के मार्गदर्शन मे हवालबाग प्रक्षेत्र में ‘पर्वतीय कृषि व संस्थागत नवाचार’ विषय पर यह कार्यक्रम हुआ। प्रभागाध्‍यक्ष फसल उत्‍पादन डॉ. बृज मोहन पाण्डेय ने संस्थान के विभिन्न प्रमुख विभागों की अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनजातीय उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना और उत्तर-पूर्वी पर्वतीय कार्यक्रमों के तहत संचालित विस्तार गतिविधियों, तकनीक हस्तांतरण और किसान-हितैषी पहलों के बारे में बताया। ताकि प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण विकास की रणनीतियों को जमीनी स्तर पर समझ सकें।

प्रशिक्षु अधिकारियों ने संस्थान की अत्याधुनिक यांत्रिक कार्यशाला और ‘मिलेट वैल्यू चेन’ का भ्रमण भी किया। पर्वतीय कृषि में मूल्य संवर्धन, कृषि यंत्रीकरण, लघु उद्यमिता के विकास व मोटे अनाजों (मिलेट्स) के प्रसंस्करण आदि के बारे में जाना।

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