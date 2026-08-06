बरेली कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के नवप्रवेशी छात्रों का हुआ स्वागत
बरेली कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए बुधवार को एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य और अन्य आमंत्रित अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्रों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था और अनुशासन के बारे में जानकारी दी गई।
बरेली कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स विभाग में प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए बुधवार को ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ओपी राय, उप प्राचार्या प्रो. वंदना शर्मा तथा चीफ प्रॉक्टर प्रो. इन्द्रवीर सिंह चौहान ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करके किया। कार्यक्रम में छात्रों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन और विभाग की गतिविधियों की जानकारी देकर उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों का महाविद्यालय परिवार में स्वागत करते हुए उन्हें अनुशासन, नियमित अध्ययन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।
विभागाध्यक्ष डॉ. प्रियांक मेहरोत्रा ने छात्रों को बीकॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम, विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम में विभाग के प्राध्यापक डॉ. शिव शंकर, डॉ. गरिमा अग्रवाल, डॉ. शुभांशु शेखर और डॉ. आमोद कुमार उपस्थित रहे। मंच संचालन डॉ. दीक्षा आर्य ने किया। अंत में अतिथियों ने सभी नवप्रवेशित विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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