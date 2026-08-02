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कृष्णा कॉलेज में ओरियंटेशन प्रोग्राम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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स्कूल स्टाफ। बिजनौर, संवाददाता कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित बीएससी विद्यार्थियों स्कूल स

कृष्णा कॉलेज में ओरियंटेशन प्रोग्राम का आयोजन
कृष्णा कॉलेज में ओरियंटेशन प्रोग्राम का आयोजन

कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित बीएससी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान संकाय का ओरिएंटेशन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों एवं भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराना था।

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कार्यक्रम की शुरूआत

कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के संस्थापक निदेशक राजीव कुमार, प्रबन्धक मनोज कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। महाविद्यालय की प्राचार्या डा. सीमा शर्मा ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें नियमित अध्ययन, समयबद्धता, अनुशासन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण एवं ज्ञानार्जन का केंद्र है।

विभिन्न विषयों का ज्ञान

विज्ञान संकाय के विभागाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों को जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान व गणित विषयों की उपयोगिता, प्रयोगात्मक अध्ययन, शोध की संभावनाओं तथा रोजगार एवं उच्च शिक्षा के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय तथा महाविद्यालय परिसर का भ्रमण भी कराया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में पौधरोपण गतिविधि का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश दिया गया। विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा डा. पूनम गुप्ता ने बताया कि विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नागरिक तैयार करना भी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कृष्णा कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
कृष्णा कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित बीएससी विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया।
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