बीएड छात्रों का हुआ उन्मुखीकरण
दरभंगा में लनामिवि में बीएड (रेगुलर) सत्र 2025-27 के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षु शिक्षकों को पाठ्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियों और आगामी सत्र की कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शिक्षकों की प्रमुख उपस्थिती रही।
दरभंगा। लनामिवि में बीएड (रेगुलर) सत्र 2025-27 के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम सोमवार को हुआ। प्रशिक्षु शिक्षकों को द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा आगामी सत्र की कार्ययोजना से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार मिलन, डॉ. निधि वत्स, डॉ. शंभू प्रसाद, डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा, डॉ. कुमारी स्वर्णरेखा, डॉ. उदय कुमार सहित अन्य शिक्षक थे।
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