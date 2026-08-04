वेंक्टेश्वरा में दीक्षारम्भ, देश सेवा से जुड़ने की ली शपथ
वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में नव प्रवेशित यूजी-पीजी छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। समूह चेयरमैन सुधीर गिरि ने छात्रों को मेहनत से पढ़ाई करने और देश सेवा की शपथ दिलाई। डॉ. राजीव त्यागी ने बताया कि भारतीय युवा कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
वेंक्टेश्वरा विवि में सोमवार को नव प्रवेशित यूजी-पीजी छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम दीक्षारम्भ हुआ। नवागुन्तक छात्रों का स्वागत करते हुए देश सेवा से जुड़ने की शपथ दिलाई गई। समूह चेयरमैन सुधीर गिरि ने सभी यूजी-पीजी विद्यार्थियों को कड़़ी मेहनत से पढ़ाई करते हुए देशसेवा में जुड़ने की अपील की। शुभारम्भ संस्थापक अध्यक्ष सुधीर गिरि, प्रतिकुलाधिपति डॉ.राजीव त्यागी, कुलपति डॉ.कृष्ण कान्त दवे, कुमार राजेश, प्रतिकुलपति डॉ. मानस रंजन, कुलसचिव प्रो. पीयूष पांडेय, आचार्य अश्विनी, आचार्य सिद्धार्थ, डीन एकेडमिक्स डॉ.राजेश सिंह ने किया। सुधीर गिरि ने कहा कि दुनियाभर में भारत की नयी शिक्षा नीति शानदार है जिसमें सभी क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाएं निहित हैं, लेकिन इसके लिए छात्रों को स्वयं को अपग्रेड करना होगा।डॉ.राजीव
त्यागी ने कहा कि बीते एक दशक में भारतीय युवाओं ने नर्सिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, लॉ, लिबरल आर्ट्स, एग्रीकल्चर, एप्लाइड साइंसेस, पैरामेडिकल एवं मेडिकल्स प्रोफेशनल्स में श्रेष्ठ तरीके से काम करके भारत का गौरव बढ़ाया है। विवि प्रवेशित यूजी-पीजी के छात्रों को सफल एवं सुरक्षित कॅरियर देने को प्रतिबद्ध है। इस मौके पर वित्त निदेशक सीए युवराज सिंह, डॉ.नीतू पंवार, डॉ.ओमप्रकाश गोसाई, डॉ.सुमन कुमारी, डॉ.शिल्पा रैना, डॉ.पुष्पा मेदू, डॉ.अश्विन सक्सेना, डॉ.एसके श्रीवास्तव, डॉ.योगेश्वर शर्मा, रीना जोशी, डॉ.अनिल जायसवाल, डॉ.पंकज सिंह, विश्वास राणा, हरप्रीत कौर, अखिल कुमार रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें