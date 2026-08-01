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छात्राओं को विषयों की उपयोगिता एवं करियर अवसरों की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्राओं के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने उन्हें विषयों की उपयोगिता और रोजगार की संभावनाओं से अवगत कराया। चित्रकला, वाणिज्य, और शारीरिक शिक्षा विभागों ने करियर विकल्पों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई।

छात्राओं को विषयों की उपयोगिता एवं करियर अवसरों की दी जानकारी

साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों ने नवप्रवेशी छात्राओं को विषयों की उपयोगिता, उच्च शिक्षा एवं रोजगार की संभावनाओं से अवगत कराया। चित्रकला विभाग ने स्नातक-परास्नातक अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा व्यावसायिक एवं शैक्षणिक करियर के अवसरों की जानकारी दी। वाणिज्य विभाग की प्रभारी डॉ. प्रज्ञा रावत ने छात्राओं का स्वागत करते हुए विभाग की शिक्षिकाओं का परिचय कराया तथा बीबीए (रिटेल) पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटर्नशिप एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रभारी डॉ. प्रीति वर्मा ने शारीरिक शिक्षा, योग, फिजिकल फिटनेस एवं जिम ट्रेनर पाठ्यक्रमों तथा उनसे जुड़े करियर विकल्पों पर प्रकाश डाला।

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उन्होंने महाविद्यालय की क्रीड़ा समिति का परिचय भी कराया, जिसमें प्रो. सीमा गौतम (सह-समन्वयक), डॉ. आकांक्षा रस्तोगी, डॉ. प्रतिमा सिंह, डॉ. ज्योति गुप्ता एवं श्रीमती महिमा यादव शामिल हैं। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं को फैशन डिजाइनिंग एवं गृह विज्ञान विषयों की उपयोगिता, रोजगारपरक महत्व तथा नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर फैशन डिजाइनिंग विभागाध्यक्ष डॉ. अलका जायसवाल, डॉ. लक्ष्मी, डॉ. गीत चावला समेत अन्य रहे।

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