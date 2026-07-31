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करियर बनाने को डिग्री संग प्लेसमेंट को बढ़ावा दे रहा बीएनडी कॉलेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के ब्रह्मानंद कॉलेज में नवप्रवेशी छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य विवेक द्विवेदी ने डिग्री के साथ प्लेसमेंट पर ध्यान देने की बात कही। छात्रों को एक्सकर्जन टूर और जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अनुदान प्राप्त होने का भी उल्लेख किया गया।

करियर बनाने को डिग्री संग प्लेसमेंट को बढ़ावा दे रहा बीएनडी कॉलेज

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। ब्रह्मानंद कॉलेज में नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी ने किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज डिग्री के साथ-साथ आपके बेहतर भविष्य के लिए प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान देता है। कॉलेज के पूर्व व वरिष्ठ छात्र प्लेसमेंट में मदद करते हैं। छात्र एक्सकर्जन टूर के माध्यम से प्राकृतिक, वैज्ञानिक, प्रायोगिक केंद्रों का भ्रमण कर उच्च स्तरीय चेतना विकास कर सकते हैं। अनुसंधान विकास के लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से विशिष्ट अनुदान स्टार कॉलेज का सम्मान मिला है। कार्यक्रम में डॉ. मधु सहगल, प्रो. अर्चना पांडेय ने सांस्कृतिक महोत्सव समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी दी।

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डीन छात्र कल्याण प्रो. सुनील सिंह, उप प्राचार्य प्रो. नवनीत मिश्रा, चीफ प्रॉक्टर प्रो. रीता अवस्थी, प्रो. रश्मि पाठक, डॉ. शैलेंद्र, डॉ. अमित व प्रो. एसएन मिश्रा ने कॉलेज में संचालित पुस्तकालय संग अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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