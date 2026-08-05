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भावी शिक्षकों को सिखाया तनाव प्रबंधन और काउंसिलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के बीएचयू में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और जीवन कौशलों के महत्व पर विचार-विमर्श किया। छात्रों को शिक्षा में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

भावी शिक्षकों को सिखाया तनाव प्रबंधन और काउंसिलिंग

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू के शिक्षा संकाय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को दो विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य भावी शिक्षकों को विश्वविद्यालय में उपलब्ध छात्र कल्याण सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य सहायता तंत्र और जीवन कौशलों के महत्व से परिचित कराना था। पहले सत्र में ‘विद्यार्थी कल्याण सेवाएं’ विषय पर बीएचयू की परामर्शदाता आकांक्षा श्रीवास्तव ने मानसिक, भावनात्मक एवं मनोसामाजिक परामर्श सेवाओं, गोपनीय काउंसिलिंग, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन आदि के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों से मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही महत्वपूर्ण मानने, सकारात्मक सोच विकसित करने और समस्या होने पर विश्वविद्यालय की परामर्श एवं सहायता सेवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया।

दूसरे सत्र में ‘विद्यार्थियों में जीवन कौशलों का संवर्धन’ विषय पर प्रो. ललिता वत्ता ने प्रभावी संप्रेषण, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान, निर्णय-निर्धारण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्म-जागरूकता जैसे जीवन कौशलों के बारे में बताया। संचालन संकाय प्रमुख प्रो. सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में विद्यार्थी सलाहकार डॉ. सोमू सिंह ने किया।

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